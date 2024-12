Tre punti preziosi che allontanano lo spettro della zona retrocessione

La Roma di Claudio Ranieri travolge il Parma all’Olimpico e riprende a correre anche in campionato. Nell’anticipo di mezzogiorno della 17/a giornata di Serie A, i giallorossi hanno travolto il Parma all’Olimpico con un netto 5-0 grazie a una doppietta di un ritrovato Dybala, un gioiello di Saelemaekers, al il timbro finale di Paredes su rigore e al gol ritrovato del bomber Dovbyk nel finale.

Per la Roma è la quarta vittoria di fila in casa tra tutte le competizioni, mentre in campionato arriva il secondo successo nelle ultime tre gare giocate. Prestazione positiva in tutte le fasi del gioco per gli uomini di Ranieri che agganciano a quota 19 punti in classifica il Torino e l’Empoli atteso dalla sfida con l’Atalanta. Tre punti preziosi che allontanano lo spettro della zona retrocessione, dove invece scivola pericolosamente il Parma.

La squadra di Pecchia incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 15 punti con il rischio di essere agganciato o scavalcato dal Cagliari.

Nella Roma, Ranieri schiera di nuovo Dovbyk dall’inizio al centro dell’attacco con Dybala ed El Shaarawy alle spalle, mentre Pellegrini parte ancora dalla panchina. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Angelino mentre in mezzo al campo ritorna Paredes in coppia con Koné. In difesa si rivede Hummels. Nel Parma, Pecchia ritrova Delprato in difesa a far coppia con Balogh al centro. In attacco nel trio alle spalle di Bonny giocano Haj e Almqvist con Man. Panchina iniziale per Cancellieri.

Primo tempo arrembante della Roma, che dopo una chance mancata da Bony per il Parma in avvio, sblocca il risultato all’8′ grazie a Paulo Dybala che si procura e poi trasforma un calcio di rigore. Colpito a freddo il Parma sbanda, giallorossi vicinissimi al raddoppio con Konè. E’ il preludio al secondo gol che arriva al 13′ firmato da Saelemaekers con uno spettacolare diagonale destro al volo su cross morbido di Angelino da sinistra. Il Parma sembra sull’orlo del ko ma con coraggio prova a reagire, ducali pericolosi due volte in pochi minuti con Hernani e Valeri dalla distanza. Poco prima della mezzora si rivede la Roma, vicina al tris con El Shaarawy mentre sul fronte opposto è Sohm a sfiorare di nuovo la rete per i ducali. Prima dell’intervallo altra grande chance per il ‘Faraone’, che servito bene in area da Paredes calcia malamente addosso a Suzuki. Nel secondo tempo la Roma non concede chance al Parma di rientrare, l’undici di Ranieri prima sfiora il tris con Kone e poi lo trova al 51′ ancora con Dybala. L’argentino è bravo a ribadire in rete un tiro di Saelemaekers smorzato involontariamente da Dovbyk. Rete convalidata dopo un lungo check del Var per valutare eventuali posizioni di fuorigioco dell’argentino e dell’attaccante ucraino.

Messo ormai al sicuro il risultato, la Roma abbassa i ritmi e consente al Parma di riproporsi in avanti. Ducali pericolosi con un destro dalla distanza di Camara che si stampa sulla traversa. Per la Roma, invece, l’obiettivo dell’ultima porzione di match è soltanto quello di far segnare Dovbyk, a secco in campionato da diversi mesi. Il gol lo trova invece Paredes al 74′, l’argentino trasforma con freddezza un calcio di rigore concesso per un fallo in area ai danni dello scatenato Saelemaekers. Alla fine, però, Dovbyk il gol riesce finalmente a trovarlo all’83’ quando appoggia in rete a porta vuota un assist di Dybala entrato in area dopo una combinazione con Kone. Nel finale, il bomber ucraino prova a ricambiare il favore alla Joya che clamorosamente si divora la tripletta personale calciando alle stelle da ottima posizione. Ma è un errore veniale.

