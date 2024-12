Ancelotti miglior allenatore, Martinez miglior portiere, a Garnacho il Puskas Award per gol più bello

Grande rivincita del Real Madrid ai Fifa Best Awards, a Doha. Dopo aver disertato la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 che ha visto trionfare Rodri, le Merengues portano a casa i due premi più importanti in Qatar. A vincere il premio come miglior giocatore del 2024 è l’attaccante dei Blancos Vinicius Jr (Brasile) che ha ricevuto il premio alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale tra il Real e i messicani del Pachuca. Vinicius nella scorsa stagione ha trascinato il Real Madrid alla vittoria della Champions League.

Ancelotti miglior allenatore 2024

Carlo Ancelotti ha invece vinto il Fifa Best Awards come miglior allenatore del 2024 avendo guidato il Real Madrid alla vittoria della Champions League. “E’ un grande onore ricevere questo premio, voglio condividerlo con il mio club il Real Madrid e il mio presidente Florentino Perez che mi ha dato l’opportunità di allenare il miglior club del mondo. Ma voglio condividerlo anche con i miei giocatori che non sempre, ma mi ascoltano. Ringrazio anche la mia famiglia e il mio staff”, ha dichiarato Ancelotti dal palco di Doha ricevendo il premio da Arsene Wenger.

Martinez miglior portiere premiato da Gigi Buffon

Emiliano Martinez (Argentina e Aston Villa) è stato premiato come miglior portiere del 2024 ai Fifa Best Awards. Ad annunciare il suo successo dal palco di Doha è stato Gigi Buffon, campione del Mondo con l’Italia nel 2006. Tra i candidati c’erano anche Gianluigi Donnarumma (Italia e Paris Saint-Germain) e Mike Maignan (Francia e Milan).

A Garnacho il Puskas Award per gol più bello

Alejandro Garnacho del Manchester Utd ha vinto il Fifa Puskas Award 2024 per il gol più bello. L’attaccante argentino è stato premiato da Alex Del Piero a Doha per la rete segnata il 26 novembre 2023 a Goodison Park contro l’Everton con una spettacolare rovesciata volante all’incrocio dei pali.

😱 @agarnacho7 😱 Vote now for the FIFA Puskas Award 2024! 🗳️ 🎥 Premier League — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2024

Bonmati miglior giocatrice 2024

L’attaccante spagnolo Aitana Bonmati, stella del Barcellona e della Spagna, ha vinto il ‘Fifa Best Award’ come miglior giocatrice del 2024. Per la fuoriclasse spagnola completa così una fantastica doppietta con il Pallone d’Oro. Nella categoria per il miglior gol femminile, la curiosità è che a vincere è stata la brasiliana Marta a cui è stato proprio intitolato la prima edizione di questo riconoscimento il ‘Marta Award’.

All hail Aitana.@AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women’s Player 2024! 👑 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

