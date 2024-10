Sfogo social della stella del Real Madrid: "Non sono pronti"

Ha fatto rumore la scelta del Real Madrid di disertare la premiazione del Pallone d’Oro per volere del suo presidente, Florentino Perez, dopo aver saputo che il premio non sarebbe stato assegnato a Vinicius Jr. Il premio è poi andato allo spagnolo del Manchester City Rodri.

Lo sfogo sui social di Vinicius

“Se necessario lo rifarei altre dieci volte di più. Non sono pronti”. E’ il commento, via social, dell’attaccante del Real Madrid Vinicius dopo la mancata vittoria del Pallone d’Oro assegnato invece alo spagnolo Rodri. Il brasiliano, insieme alla delegazione dei Blancos, ha disertato la cerimonia in segno di protesta.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Il ringraziamento di Carlo Ancelotti

Sempre su X sono arrivate le parole di Carlo Ancelotti. “Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vinicius e Carvajal”, ha dichiarato l’allenatore dei blancos commentando la vittoria del premio di miglior allenatore dell’anno nella serata del Pallone d’Oro.

