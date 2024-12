Viola al secondo posto del girone con 12 punti

Fiorentina a valanga nel match del Franchi contro il Lask, valido per il girone di Conference League. Finisce 7-0 per gli uomini di Palladino. Gol annullato in avvio a Kean per una fallo di mano ma al 10′ i viola passano con Sottil, servito da Parisi. Al 22′ il raddoppio di Ikone su assist di Kouame. Al 39′ Sottil serve Richardson che mette dentro. Il quarto gol arriva al 58′, ancora con Sottil. La partita è virtualmente chiusa ma i viola continuano ad attaccare e dilagano. Al 69′ Mandragora porta il risultato sul 5-0. Completano l’opera un’autorete di Stojkovic e Gudmundsson su rigore. Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina che sale al secondo posto del girone con 12 punti

