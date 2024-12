Nella sfida a San Siro i rossoneri cercheranno la loro quarta vittoria consecutiva in Europa

È tutto pronto per Milan-Stella Rossa di mercoledì 11 dicembre, la sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League che vede i rossoneri di Paulo Fonseca affrontare a San Siro la squadra serba. Si gioca alle ore 21. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita.

Quando si gioca Milan-Stella Rossa

La partita, dunque, si disputerà nello stadio di San Siro a Milano, mercoledì 11 dicembre alle 21. Il Milan arriva al match forte di tre vittorie consecutive in Champions League, che con i loro nove punti hanno regalato ai rossoneri il 16esimo posto nella classifica del girone unico, in piena corsa per la qualificazione al prossimo turno. Lo Stella Rossa, invece, era rimasto a secco nella massima competizione europea fino all’ultima giornata, quando ha rilanciato le sue speranze di qualificazione battendo per 5-1 lo Stoccarda. Con 17 gol al passivo, però, il team di Belgrado annovera la seconda peggiore difesa della Champions a parimerito con lo Young Boys e dietro solo ai 18 gol subiti dello Slovan Bratislava.

Dove vedere Milan-Stella Rossa in TV e in streaming

La sfida, che non sarà disponibile per la visione in chiaro, sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Sky Sport, su Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport 252 e anche Sky Sport 4K. In streaming, invece, il match sarà disponibile su SkyGo e su Now.

