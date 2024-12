“Stavo guardando la partita a casa ed è stato un momento molto difficile. È un giovane che ha lavorato con me a Roma, mi dispiace quello che è successo. Ma alla fine lui è cosciente e la cosa più importante ora è la sua salute. Sono stati momenti davvero difficili”. Così l’allenatore del Milan Paulo Fonseca a proposito del malore accusato in campo da Edoardo Bove della Fiorentina nel match di domenica contro l’Inter. Il tecnico portoghese ha allenato il giocatore alla Roma, facendolo esordire in Serie A. “Mando da qui un abbraccio a Bove da tutta la squadra, il club, la società. Ne abbiamo parlato tanto oggi, sono tutti preoccupati. Un abbraccio e forza per recuperare veloce”, ha aggiunto ai canali ufficiali del Milan alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo.

