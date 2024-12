“Ho rivisto le immagini. Come al solito ci sono state interpretazioni sul ritardo dei soccorsi, ma mi sembra che sono stati tutti molto professionali e molto lucidi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dei premi Coni-Ussi a Roma, in merito al malore accusato in campo dal giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, nella partita di domenica contro l’Inter. “Conosco bene il ragazzo e la sua famiglia. Le notizie di stamattina ci gonfiano il cuore di serenità e di ottimismo”, ha proseguito.

“Ho molto apprezzato questa mattina un paio di dichiarazioni sui giornali di luminari, esperti di cardiologia. Io detesto tutti quei soggetti che improvvisamente diventano tuttologi. In Italia siamo uno dei pochi Paesi al mondo in cui il certificato medico ha valore legale, abbiamo una federazione medico-sportiva che è oggettivamente riconosciuta come un fiore all’occhiello nel nostro sistema. Tutto è perfettibile, ma siamo molto contenti dei professionisti dell’Istituto medicina dello sport”, ha concluso.

