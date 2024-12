Sono stati consegnati al salone d’onore del Coni i premi Coni-Ussi 2024. Tra i premiati, il giornalista di LaPresse Alberto Zanello per la categoria Under 35 con la seguente menzione: “Serio, preparato scrupoloso, ai Giochi di Parigi si è confermato uno dei giovani emergenti del giornalismo nazionale. Si sta affermando e si sta facendo apprezzare, mostrando talento e stoffa da cronista, abbinati ad una grande forza di volontà e ad un senso non comune della ricerca della notizia declinato attraverso la inevitabile e doverosa rigidità di un’agenzia di stampa”.

“Io li conosco bene frequentandoli tutti i giorni, sono professionisti preparati e attenti ma soprattutto non hanno mai fatto sconti a nessuno”, ha detto il presidente Giovanni Malagò a margine della cerimonia, alla quale era presente anche la direttrice di LaPresse Alessia Lautone.

