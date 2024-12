Il centrocampista viola è ricoverato all'Ospedale di Careggi dopo il malore accusato nel match di ieri contro l'Inter

Edoardo Bove è stato estubato nelle prime ore di questa mattina e ha iniziato a rispondere alle domande dei medici. Atteso in giornata un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del centrocampista della Fiorentina che ieri pomeriggio ha accusato un malore al diciassettesimo minuto del primo tempo della partita contro l’Inter che si disputava allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

L’equipe medica del pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi, a seguito degli accertamenti svolti nella serata ha escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Intanto questa mattina, intorno alle 9, è arrivato a Careggi l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino per far visita al suo giocatore e per portare il suo sostegno ai familiari di Bove.

Intanto, sono arrivati a Careggi per far visita a Bove i compagni di squadra Colpani, Cataldi e Martinez Quarta, oltre al tecnico Palladino e ai dirigenti Pradè e Ferrari.

