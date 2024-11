Il gol del definitivo 2-2 viene messo a segno da Hummels al 90'

Tottenham e Roma hanno pareggiato 2-2 in un match valido per la quinta giornata di Europa League. Vantaggio dei padroni di casa con Son su rigore al 5′, risposta giallorossa ad opera di Ndicka al 20′ e nuovo sorpasso dei londinesi grazie a Johnson al 34′. Il gol del definitivo 2-2 viene messo a segno da Hummels al 90′. Per effetto di questo risultato il Tottenham sale a 10 punti in classifica e la Roma a quota 6.

