La Lazio manca la quinta vittoria consecutiva in Europa League pareggiando 0-0 all’Olimpico contro il Ludogorets nel match valido per la quinta giornata del girone unico. I biancocelesti hanno controllato la partita per tutti i 90 minuti senza riuscire tuttavia a trovare la via della rete. Con questo risultato la squadra di Baroni, che resta vicina alla qualificazione diretta agli ottavi, resta al primo posto in classifica con 13 punti, agganciata momentaneamente soltanto dall’Athletic Bilbao.

