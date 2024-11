I rossoneri giocano in casa dello Slovan Bratislava, i nerazzurri ricevono a San Siro il Lipsia, mentre i bergamaschi vanno in trasferta contro lo Young Boys

Torna la Champions League, tre italiane impegnate oggi: Inter, Milan e Atalanta. Si parte con i rossoneri, in campo alle 18.45 contro lo Slovan Bratislava, i cugini nerazzurri invece affronteranno alle 21 in casa il Lipsia, alla stessa ora giocherà la squadra di Gasperini, in trasferta, contro lo Young Boys.

Dove vedere in tv Milan, Inter e Atalanta

La prima italiana che scenderà in campo è il Milan in trasferta contro lo Slovan Bratislava: la partita sarà visibile in tv alle 18.45 su Sky Sport 1 e Sky 252 e in streaming su Sky Go e Now. Alle 21 invece il match tra Inter e Lipsia a San Siro sarà trasmesso su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Young Boys-Atalanta invece sarà visibile alle ore 21 su Sky Sport, Sky Sport Max e in streaming su Sky Go e Now.

Champions League, le altre partite di oggi

Le altre partite di Champions League in programma oggi, valide per la quinta giornata sono: alle 18.45 Sparta Praga-Atletico Madrid, Manchester City-Feyenoord alle 21, Bayern Monaco PSG, Barcellona-Brest, Leverkusen-RB Salzburg e Sporting-Arsenal.

