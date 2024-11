Manita dei nerazzurri nel primo tempo. In gol anche Thuram, De Vrij e Bissek

Tutto facile per l’Inter nel match in casa del Verona che ha aperto la 13/a giornata di Serie A. I nerazzurri hanno vinto 5-0, trascinati dalla doppietta di Thuram, chiudendo la partita già dopo il primo tempo. Privi di Lautaro Martinez influenzato, i nerazzurri hanno trovato in Correa il protagonista che non ti aspetti. L’argentino ha sbloccato il risultato 17′, poi ha servito l’assist a Thuram per il raddoppio al 22′. Il francese ha poi firmato la sua doppietta personale al 25′, mentre il poker porta la firma di De Vrij al 31′ e il pokerissimo quella di Bissek al 41′ su assist ancora di Correa. Pratica risolta per l’Inter con 45 minuti d’anticipo, unica nota stonata della giornata l’uscita per infortunio di Francesco Acerbi dopo un quarto d’ora per problemi muscolari. La squadra di Inzaghi sale così momentaneamente in vetta alla classifica con 28 punti, a +2 sul Napoli, mentre l’Hellas incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e resta fermo a quota 12.

