Lo sfogo del tecnico dopo il rigore assegnato ai nerazzurri per un fallo dubbio di Anguissa su Dumfries

La sfuriata di Antonio Conte, allenatore del Napoli, contro il Var, al termine della partita di campionato dei partenopei a Milano contro l’Inter, finita 1-1, in cui ai nerazzurri è stato assegnato un rigore dubbio per un presunto fallo di Anguissa su Dumfries (penalty poi sbagliato da Calhanoglu, colpendo il palo). “Non capisco, qualche volta interviene e altre no. O c’è o non c’è per correggere gli errori, altrimenti ci si nasconde dietro questa situazione. Se c’è un errore il Var deve intervenire, punto e basta”, ha detto il tecnico salentino ai microfoni di Dazn dopo il match. Il rigore era stato ritenuto generoso dal commentatore televisivo ed ex arbitro, Luca Marelli. “È una cosa che mi fa davvero incazzare. Se c’è un errore il Var deve intervenire, sia che a favore che contro. Il Var è uno strumento utile, ma se la decisione viene lasciata all’arbitro si creano dei retropensieri. Così non mi sento più sicuro”, ha detto Conte. Nel commentare la partita, poi, l’allenatore azzurro ha affermato: “Sono soddisfatto della partita, non era semplice giocare contro l’Inter. Sappiamo benissimo che stiamo lavorando tanto e stiamo facendo miglioramenti altrimenti non vai in casa di Inter, Milan e Juve e non perdi. I ragazzi sono sul pezzo, anche se dal punto di vista qualitativo oggi abbiamo commesso qualche errore di troppo“.

