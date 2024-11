Decisivi per i nerazzurri, al sesto successo consecutivo, la rete di Pasalic e l'autogol di Tourè

Vittoria in rimonta per l’Atalanta, che batte 2-1 l’Udinese nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A e si porta momentaneamente in testa alla classifica con 25 punti, affiancando la capolista Napoli grazie al sesto successo consecutivo in campionato. Primo tempo equilibrato con occasioni da ambo le parti, in pieno recupero il siluro da fuori area di Kamara porta avanti gli ospiti. Nella ripresa però la Dea ribalta la partita in pochi minuti: all’11’ Pasalic pareggia i conti con un rigore in movimento su assist di Bellanova, al 15′ l’autorete di Toure – viziata da un cross sempre di Bellanova – regala i tre punti ai lombardi. Unica nota negativa per Gasperini i tre infortuni che hanno falcidiato l’Atalanta durante la partita: Zappacosta e Zaniolo sono usciti per problemi muscolari, Djimsiti per un trauma contusivo alla caviglia. L’Udinese incassa così la terza sconfitta consecutiva e resta ferma a 16 punti.

