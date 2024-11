Foto dall'archivio

Stasera in campo tre italiane, nessuna partita sarà trasmessa in chiaro

Champions League, stasera si torna in campo con le partite della quarta giornata. Tre le italiane impegnate oggi: si giocano Real Madrid-Milan, Lille-Juventus e Bologna-Monaco. Nessuna delle tre partite sarà trasmessa in chiaro in tv. Sarà possibile vedere i match di Milan, Juventus e Bologna alle ore 21 su Sky Sport e in streaming su Now. Al Santiago Bernabeu va in scena Real Madrid-Milan, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Appuntamento francese per la Juventus, impegnata contro il Lille (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), mentre il Bologna affronterà in casa il Monaco (Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

In studio anche Boban e Del Piero

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Fabio Capello (in collegamento da Madrid) e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Martedì in studio anche Zvonimir Boban e Alessandro Del Piero.

