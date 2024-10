Seconda sconfitta in tre partite per i rossoblu, fermi a un punto

Seconda sconfitta in tre partite di Champions League per il Bologna, che cade 2-0 in casa dell’Aston Villa nel match valido per la terza giornata del girone. Succede tutto nella ripresa: McGinn sblocca il risultato al 10′, Duran raddoppia al 19′. Gli inglesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 9 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a uno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata