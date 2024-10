Nel quarto d'ora finale l'esordio di Francesco Camarda

Primo successo in questa edizione della Champions League per il Milan, che supera 3-1 il Bruges a San Siro nel match valido per la terza giornata. Rossoneri avanti al 34′ del primo tempo con Pulisic, poco dopo Onyedika viene espulso – dopo l’intervento del Var – per un fallo su Reijnders. Nella ripresa a sorpresa i belgi trovano il pareggio al 6′ con un bel diagonale di Sabbe, ma il Diavolo non si scompone e centra la vittoria grazie alla doppietta proprio di Reijnders, a segno prima su assist di Okafor al 16′ e poi sul cross di Chukwueze al 26′. Da segnalare nel quarto d’ora finale il debutto del baby Francesco Camarda, che a 16 anni e 266 giorni diventa così il più giovane esordiente italiano nella storia della Champions League e il più giovane esordiente in assoluto con la maglia del Milan. Grazie a questa vittoria il Diavolo sale a quota 3 punti in classifica agganciando, tra le altre, proprio il Bruges.

