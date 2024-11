Viola momentaneamente al secondo posto

La Fiorentina supera i Torino per 1-0 allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ e si posiziona momentaneamente al secondo posto in classifica generale affiancando l’Atalanta, a tre lunghezze dal capolista Napoli. Decide per i Viola, alla quita vittoria consecutiva, la rete di Kean al 41′. Per il Torino ancora una battuta di arresto dopo il ko contro la Roma.

