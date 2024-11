Doppietta di Lookman e gol di Retegui per la squadra di Gasperini

Finisce 0-3 Napoli Atalanta, match valido per la 11esima giornata di Serie A. Dominio dei bergamaschi al Maradona a Napoli. Doppietta di Lookman e Retegui nel finale a segno per gli uomini di Gasperini.

I nerazzurri, dominatori del primo tempo, si portano ora a tre lunghezze dai partenopei che restano fermi a 25 in vetta alla classifica. I bergamaschi, che si imposero al ‘Maradona anche lo scorso campionato con lo stesso risultato, non perdono dal 24 settembre, quando furono superati in casa dal Como 3-2.

