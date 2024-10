L'ex difensore sarà assistente del ct Corradi nella nazionale Under 20

Leonardo Bonucci entra a far parte del Club Italia. L’ex difensore azzurro sarà assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Cile. Campione d’Europa nel 2021 e tra gli otto ‘centenari’ della Nazionale maschile – quarto assoluto per numero di presenze (121) alle spalle di Gigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126) – Bonucci è uno dei calciatori simbolo degli ultimi vent’anni, protagonista con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini di quella BBC che ha scritto la storia recente della difesa della Juventus e della Nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata