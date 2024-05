Oggi il difensore campione d'Europa giocherà la sua ultima partita con il Fenerbahce

Leonardo Bonucci giocherà questo pomeriggio la sua ultima partita da calciatore professionista. Lo ha annunciato il Fenerbahce, club nel quale scenderà in campo oggi alle 18.00 contro l’Istanbulspor, gara decisiva per l’assegnazione del campionato turco.

Protagonista del ciclo di vittorie della Juventus di Antonio Conte prima e di Max Allegri poi, nonchè della Nazionale di Roberto Mancini campione d’Europa nel 2021, Bonucci appenderà gli scarpini al chiodo all’età di 37 anni.

“È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia – ha detto Bonucci in un comunicato -. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ringrazio tutti”.

