L’ex capitano della nazionale statunitense Becky Sauerbrunn e l’attaccante olandese Vivianne Miedema sono tra le oltre 100 calciatrici che hanno firmato una lettera aperta per protestare contro l’accordo di sponsorizzazione della Fifa con il gigante petrolifero statale saudita Aramco. La lettera definisce l’accordo, che include la sponsorizzazione della Coppa del Mondo femminile del 2027 in Brasile, “molto peggio di un autogol”, citando il record dell’Arabia Saudita sui diritti delle donne e delle persone LGBTQ+ e l’impatto della produzione di petrolio e gas di Aramco sui cambiamenti climatici. Sauerbrunn ha espresso preoccupazione per le donne imprigionate in Arabia Saudita. “La sicurezza di quelle donne, i diritti delle donne, i diritti LGBTQ+ e la salute del pianeta devono avere una priorità molto più grande rispetto al fatto che la Fifa guadagni di più”, ha affermato Sauerbrunn tramite il gruppo di campagna Athletes Of The World.

La lettera chiede alla Fifa di sostituire Aramco “con sponsor alternativi i cui valori siano in linea con l’uguaglianza di genere, i diritti umani e il futuro sicuro del nostro pianeta” e di dare voce alle giocatrici sulle implicazioni etiche dei futuri accordi di sponsorizzazione.”Questa lettera dimostra che come giocatrici questo è ciò che non vogliamo sostenere e accettare nel calcio femminile. È semplice: questa sponsorizzazione contraddice gli impegni della Fifa stessa nei confronti dei diritti umani e del pianeta”, ha affermato Miedema. L’accordo della Fifa con Aramco è stato annunciato ad aprile come parte di legami sempre più stretti tra l’Arabia Saudita e l’organismo di governo del calcio mondiale. La Fifa dovrebbe confermare l’Arabia Saudita come ospite della Coppa del Mondo maschile del 2034 a dicembre. È l’unica candidata per il torneo. “La Fifa apprezza la sua partnership con Aramco e i suoi numerosi altri partner commerciali e di diritti. La Fifa è un’organizzazione inclusiva con molti partner commerciali che supportano anche altre organizzazioni nel calcio e in altri sport”, ha affermato l’organismo di governo del calcio mondiale in una dichiarazione via e-mail lunedì, aggiungendo che i ricavi commerciali vengono reinvestiti nello sviluppo del calcio femminile.

