Combatteva da tempo contro una malattia che lo aveva costretto in ospedale negli ultimi giorni

Lutto nel mondo del calcio spagnolo. E’ morto a 34 anni Gonzalo Gomez, ex portiere del Logroñés, Calahorra e Nßxara. Gomez lottava da tempo contro una malattia e da giorni era ricoverato in ospedale. Berceo e Balsamaiso sono state le squadre che lo hanno visto crescere come calciatore fino al 2009, quando è entrato nelle fila del Logroñés. “Riposa in pace, Gonzalo”, ha scritto in un post su X il Logroñés annunciando la sua scomparsa.

