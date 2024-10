Il tecnico del Manchester City ospite al programma di Fabio Fazio sul Nove

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato tra gli ospiti di ‘Che Tempo Che Fa’, il programma condotto da Fabio Fazio sul ‘Nove’, nella puntata andata in onda domenica 13 ottobre. Il tecnico spagnolo ha speso bellissime parole per Roberto Baggio, anch’egli tra gli ospiti della serata. “Quando parlo di Roberto Baggio mi emoziono. Io l’ho conosciuto sul finire della sua carriera e aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice. Non si poteva muovere ed era il più forte. Posso solo immaginare quando era al suo meglio”, ha detto Guardiola. “Poi è una persona solare, con un senso dell’umorismo incredibile. Credo che Roberto abbia conquistato l’ammirazione del mondo non solo per il fatto di essere stato un grande giocatore, ma perché è una persona speciale. Non credo che in Italia ci sia un posto, che ci sia un tifoso milanista, interista, juventino o di Firenze che non lo ami”, ha aggiunto Guardiola.

