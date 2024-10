Il verdetto è stato pronunciato dal tribunale distrettuale di Reykjavík

L’attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è stato assolto dalle accuse di ‘cattiva condotta sessuale’. Lo riporta il portale islandese Visir. Il verdetto è stato pronunciato dal tribunale distrettuale di Reykjavík poco prima dell’una di oggi.

Sempre stato fiducioso

“Innocente! È la chiara conclusione della Corte del Distretto di Reykjavik. Pur essendo stato sempre fiducioso in un esito positivo del caso, la sentenza è stata accompagnata da un certo sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e sarò per sempre grato a loro”. Così, su Instagram, l’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, commenta l’assoluzione dalle accuse di “cattiva condotta sessuale”. “Vorrei dire – scrive ancora l’islandese -, che non sosterrò mai alcuna forma di violenza. Come padre di due bambini, tra cui una figlia piccola, e avendo tre sorelle minori, spero sinceramente che questo caso non causi alcun danno ad altre donne che sono vere vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che so fare meglio. Albert.”.

