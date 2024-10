Il difensore brasiliano sarà indisponibile per almeno sei mesi. Per Nico Gonzalez lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra

Brutte notizie per la Juve e per Thiago Motta all’indomani della vittoria in Champions League a Lipsia. Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez “sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra“. Il club bianconero annuncia anche che il difensore brasiliano “nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico“. Una brutta tegola per il tecnico bianconero che perderà il 27enne di Bahia per almeno sei mesi, probabilmente per il resto della stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata