Il tecnico: "Spero che faccia tanti viaggi della guarigione"

Luciano Spalletti è arrivato all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilypon di Napoli per consegnare la sua Panda, autografata dai calciatori del Napoli campione d’Italia. “Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli, me l’avevano prestata per tornare a casa e io gliela sto semplicemente riportando. Spero che faccia tanti viaggi della guarigione. Visto che era salutata molto dai bambini quando uscivo da Castel Volturno ho voluto restituirla alla loro felicità”, ha detto il tecnico della Nazionale dopo aver dato l’auto al direttore dell’azienda ospedaliera Rodolfo Conenna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata