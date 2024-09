La nota: "Il Comune non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati da lavori di ristrutturazione"

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Milano non sarà più in lizza per ospitare la finale della Champions League 2027. Lo ha deciso la Uefa nel corso del Comitato esecutivo riunito oggi a Praga, in Repubblica Ceca. “Poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della Champions League del 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con una decisione prevista per maggio/giugno 2025″, si legge nella nota dell’Uefa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata