L'uomo ha lavorato per 50 anni all'interno dell'impianto

La questione del nuovo stadio a Milano continua a tenere banco, tra i romantici che non accetterebbero una demolizione di San Siro, “la Scala del calcio”, e chi pensa sia arrivato il momento di un impianto nuovo e all’avanguardia. FanPage ha dunque deciso di ascoltare di chi, più di tutti, può dire di conoscere questo stadio come le sue tasche: il ‘Custode del Meazza’. L’uomo non viene nominato, ma ha lavorato per 50 anni all’interno dell’impianto, tanto da guadagnarsi questo soprannome.

Il ‘Custode del Meazza’: “San Siro non ha grandi problemi, ma capisco interessi economici”

“Credo che sia assurdo costruire un nuovo stadio – afferma il ‘Custode’ – San Siro ha una vista incredibile perché non ha la pista di atletica che distanzia le tribune dal campo di gioco, per cui il pubblico non è molto lontano dal rettangolo di gioco. Secondo me, in questo momento il Meazza non ha grandi problemi, poi capisco che le società nuove vogliano costruire delle attività economiche all’interno dell’impianto sportivo”. L’uomo spiega dunque quella che, secondo lui, sarebbe la soluzione migliore: “Si potrebbe costruire un anello, che sarebbe il quarto, però a piano terra, il posto perfetto per installare i negozi. Secondo me le società spenderebbero meno di un terzo rispetto ai costi che avrebbero dovendo costruire uno stadio da zero”.

