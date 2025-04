I gol di Ikone, Diao e Vojvoda firmano il successo degli ospiti. Brianzoli sempre più vicini alla Serie B

Vittoria in rimonta per il Como, che supera 3-1 in trasferta il Monza nel match valido per la 31a giornata di Serie A e compie un passo deciso verso la salvezza, salendo a quota 33 punti. I brianzoli invece incassano la quinta sconfitta nelle ultime sei uscite e restano fermi a 15 punti: la retrocessione in Serie B è sempre più vicina.

Il Como rimonta e si porta a casa il Derby 👏#ComoMonza pic.twitter.com/UOO7TvgKAc — Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2025

Monza-Como, la cronaca della partita

La squadra di Nesta si porta subito avanti dopo appena cinque minuti con Mota, che si libera di Kempf e batte Butez con un destro angolato. Immediata la replica degli ospiti, che pareggiano i conti al 16′ con un sinistro di Ikone su invito di Diao. Proprio Diao al 38′ ribalta la partita battendo Turati dopo aver saltato Pereira. In avvio ripresa, al 6′, subito dopo un doppio intervento di Butez su Keita e Mota, la squadra di Fabregas chiude definitivamente la partita siglando il 3-1 con una conclusione sotto l’incrocio dei pali di Vojvoda.

