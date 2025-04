Uno dei calciatori tedeschi più vincenti di sempre. Il club bavarese ha deciso di non rinnovargli il contratto

La storia di successi di Thomas Mueller e del Bayern Monaco si concluderà quest’estate. I campioni tedeschi non rinnoveranno il contratto con il 35enne, che scade a fine stagione, come annunciato sui social media dal vincitore della Coppa del Mondo 2014. Dopo quasi un quarto di secolo, la carriera di Mueller al Bayern Monaco giungerà dunque al termine con questa stagione. Mueller, uno dei calciatori tedeschi più vincenti di sempre, è al Bayern dal 1° luglio 2000. Il Bayern ha deliberatamente deciso di non rinnovargli il contratto per la prossima stagione, ha spiegato il giocatore.

“Anche se questo non rispecchia i miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni. Rispetto questo passo, che il consiglio e il consiglio di sorveglianza non hanno certamente preso alla leggera”, ha scritto Mueller, aggiungendo che “anche dopo tutti questi anni, indipendentemente dai minuti che gioco, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare insieme per i titoli per la nostra squadra. Avrei potuto benissimo immaginare di giocare questo ruolo anche l’anno prossimo”.

Il campione del mondo 2014 non è solo un’icona del club, ma anche della Bundesliga. Mueller è il primo giocatore a festeggiare le 350 vittorie in Bundesliga. Con oltre 700 partite ufficiali con la maglia del Bayern Monaco, è l’attuale giocatore con più presenze del club. Per lui anche 131 presenze in nazionale, dodici campionati tedeschi e sei coppe vinte, oltre ai due trionfi in Champions League.

