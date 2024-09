Il tecnico croato sostituirà Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa

Le immagini dell’arrivo al centro sportivo di Trigoria di Ivan Juric. Il tecnico croato pronto a firmare il contratto che lo renderà il nuovo allenatore della Roma, in sostituzione di Daniele De Rossi, esonerato nel mattino. L’allenatore ex Torino è stato accolto dai tifosi furiosi con la squadra, che lo hanno esortato a far tirare fuori gli attributi ai giocatori.

