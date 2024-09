Il difensore rossonero dopo la sconfitta per 1-3 nell'esordio in Champions

La sconfitta per 1-3 del Milan all’esordio in Champions League contro il Liverpool è stata una questione di testa o di fisico? “Quando qualcosa non funziona, il problema è un po’ ovunque. Dobbiamo riuscire ad avere la continuità che abbiamo dimostrato a sprazzi, perché secondo me il gioco c’è ma dobbiamo avere la continuità di metterlo in tutti i 90 minuti e in tutte le partite”. Queste le parole di Davide Calabria, difensore del Milan, dopo il match. “Oggi credo che potevamo fare meglio da questo punto di vista, aumentare un po’ più la qualità nei dettagli, che a questo livello sono importanti. Che sia nel migliorare la qualità dal basso o nei calci piazzati dove puoi subire determinati giocatori e devi essere più scaltro. Dobbiamo essere consapevoli che non c’è una via d’uscita ma solo andare avanti e lavorare, ed essere fiduciosi”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata