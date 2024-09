Rossoneri in vantaggio al 3', poi la rimonta e il dominio degli inglesi

Il Liverpool si impone per 3-1 in casa del Milan, in una gara valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Le reti di Pulisic al 3′, di Konaté al 23′, di Van Dijk al 41′ e di Szoboszlai al 67′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata