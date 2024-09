"Empoli è un capitolo chiuso, anche se il risultato che è arrivato non è quello che volevamo", ha aggiunto il centrocampista bianconero

“Sicuramente la Champions è mancata, siamo emozionati. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi. Il Psv è una squadra forte e organizzata, non sarà semplice, ma dobbiamo dominare la partita e provare a vincere. Empoli è un capitolo chiuso, anche se il risultato che è arrivato non è quello che volevamo”. Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, in conferenza stampa di presentazione della sfida al Psv. “Sono uno dei giocatori qui da più tempo – ha aggiunto Locatelli -, è ovvio che devo dare l’esempio, ma siamo un gruppo giovane con ragazzi che hanno voglia di fare. È più facile di dire le cose”.

