“Hanno fatto uno studio su quanti punti servono per arrivare primo nel gruppo, se non sbaglio servono 23 punti per la qualificazione diretta. Però non so come lo abbiano fatto e non mi preoccupa, penso solo alla partita di domani. È quello che conta, quello che possiamo fare bene e quello che adesso possiamo controllare”. Così l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del debutto bianconero in Champions League, in casa contro il Psv Eindhoven martedì alle 18:45. “Dobbiamo essere competitivi su ogni pallone, avere l’idea in comune che domani è una partita importante. Avere il controllo, portare la palla dalla nostra parte. Il nostro grande obiettivo è essere competitivi contro tutte le squadre”, ha aggiunto.

