Il tecnico dei brianzoli: "Il mio lavoro è portare a casa i risultati"

“Speriamo che il nostro campionato possa decollare, abbiamo una partita affascinante e difficile, se la fai bene puoi fare un gran decollo. La squadra è pronta, abbiamo lavorato due settimane e recuperato qualche giocatore”. Lo ha detto il tecnico del Monza Alessandro Nesta in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l’Inter.

“Neanche quando giocavo ce l’avevo con l’Inter, ho vissuto dieci anni a Milano e gli interisti non mi hanno mai mancato di rispetto, c’è stato grande rispetto con la tifoseria, con i giocatori e con il presidente Moratti – ha proseguito – E’ una squadra forte e una partita bella, per il resto non ho alcun rancore o altro. Pressioni non avendo ottenuto una vittoria finora? Il mio lavoro è portare a casa risultati, se non li porto vengo criticato o messo in discussione, è la mia vita e lo accetto. Io so che se vinco sono un genio, se perdo sono un cretino. Chi non accetta questo non può fare questo mestiere, io cerco di rimanere lucido”.

