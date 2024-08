Il Third Kit per la stagione 2024/2025 ispirato alla F1

Dopo aver svelato le nuove maglie Home e Away, AC Monza e Lotto presentano il Third Kit per la stagione 2024/2025. La nuova creazione esalta lo stretto legame tra il club brianzolo e la sua città, famosa in tutto il mondo per l’Autodromo Nazionale e il Gran Premio di F1.

Per l’occasione Matteo Pessina, Pablo Marì, Luca Caldirola e Warren Bondo sono stati ospiti dell’Autodromo Nazionale Monza, City Partner del Club Brianzolo. I calciatori hanno potuto vivere l’atmosfera del circuito nelle settimane di preparazione al Gran Premio d’Italia e ammirare da vicino la speciale monoposto realizzata in collaborazione con PureSport.

La livrea della speciale autovettura riprende quelle che sono le caratteristiche della nuova divisa che si distingue per una sofisticata base nera con effetto gessato, arricchita da una grafica laterale ispirata al design e ai colori della linea di partenza del circuito di Monza. Questo dettaglio stilistico richiama non solo la velocità delle auto da corsa, ma anche l’agilità e la rapidità dei giocatori sul campo, incarnando lo spirito competitivo e la tradizione sportiva della città.

