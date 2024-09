Il presidente nerazzurro alla presentazione di 'Inter due stelle sul cuore'

”Questo connubio tra cinema e sport significa realizzare qualcosa di speciale che rimarrà nella storia. Non si vince per caso o fortuna, alla fine emergono i valori, quando si vince si vince perché lo si merita”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Beppe Marotta, al termine della presentazione alla stampa del film ‘Inter due stelle sul cuore’, il film evento che celebra il ventesimo Scudetto del club. Poi Marotta, dopo aver ricordato i presidenti della storia nerazzurra tra cui il suo predecessore Steven Zhang, ha sottolineato che, “È un momento particolarmente toccante, ho rivisto per l’ennesima volta questo film ed è sempre una grande emozione: suggella quel percorso straordinario che squadra, allenatore e tutta l’Inter ha attuato centrando un sogno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata