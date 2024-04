I nerazzurri hanno segnato in tutte e 33 le giornate di campionato e per la prima volta hanno vinto un titolo nel derby

Oltre ogni ragionevole numero. L’Inter della ventesima stella fa il pieno di record che arricchiranno gli almanacchi degli statistici. La squadra di Simone Inzaghi è finora imbattuta in campionato nel 2024, ha il miglior attacco (79) e la miglior difesa (18) dei maggiori campionati europei; nelle 33 sfide finora disputate è andata in svantaggio solo tre volte (Juventus, Roma e Udinese) ma soprattutto ha segnato in tutte le giornate di campionato. Raramente una squadra di calcio è stata così dominante in Serie A, ma l’Inter a cinque giornate dalla fine può ancora battere altri importanti record.

Tutti i numeri dell’Inter campione d’Italia

Ha raggiunto quota 41 partite consecutive in gol . Il record è quello di 44 , realizzato dalla Juventus di Max Allegri tra l’ottobre 2016 e il dicembre 2017. Segnando almeno un gol contro Torino, Sassuolo, Frosinone e Lazio, l’Inter realizzerebbe un nuovo record

È attualmente a quota 18 gol subiti a cinque giornate dalla fine e nessuno è mai sceso sotto le 20 reti subite dalla Juventus nella stagione 2011-2012 e nell'annata 2015-2016

Nella stagione 2023-24 ha segnato in tutte le 33 giornate di campionato finora disputate

Dal 2004/05 Marcus Thuram (12 reti e 7 assist) è il secondo giocatore dell’Inter ad aver segnato più di 10 gol e servito più di cinque assist alla sua prima stagione in Serie A in nerazzurro. Samuel Eto’o nel 2009/10 realizzò 12 reti e 6 assist

Hakan Calhanoglu ha segnato tutti i 9 rigori da lui calciati dei 12 assegnati in stagione all'Inter (gli altri sono stati messi a segno da Lautaro con due penalty e Alexis Sanchez con uno);

dei 12 assegnati in stagione all’Inter (gli altri sono stati messi a segno da Lautaro con due penalty e Alexis Sanchez con uno); Ha vinto tre partite di fila in campionato per 4-0 , contro la Salernitana, il Lecce e l’Atalanta (e in quella ancora precedente, sul campo della Roma, aveva segnato altri 4 gol, vincendo 4 a 2).

Hanno segnato tutti i giocatori con maggiore minutaggio nella rosa esclusi Pavard e Carlos Augusto

esclusi Pavard e Carlos Augusto Per la prima volta nella storia della Serie A, l’Inter festeggia lo scudetto vincendo nel derby contro gli storici rivali del Milan. Occasione mai avvenuta e difficilmente ripetibile

Il portiere titolare, lo svizzero Yann Sommer, è quello che ha fatto registrare più clean sheet, l'espressione inglese con cui si indicano le partite terminate senza subire nemmeno un gol: 16. Sommer è uno dei cinque estremi difensori ad aver registrato più clean sheet nella prima stagione da titolare nel massimo campionato nell'era dei tre punti. Il record della Serie A è di 22 clean sheet e bisogna tornare indietro alla stagione 1993-1994, quella del Milan con l'imbattibilità di Sebastiano Rossi

Nel 2024, per la prima volta nella loro storia i nerazzurri hanno vinto le prime 10 partite giocate nell'anno solare.

