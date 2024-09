L'attaccante è stato insultato e minacciato di morte sui social dopo la partita di Serie A persa dai lariani in casa dell'Udinese

Patrick Cutrone è stato insultato e minacciato di morte sui social dopo la partita di Serie A persa dal Como in casa dell’Udinese per 1-0 e durante la quale ha sbagliato un calcio di rigore al 95′. “Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare“, ha detto l’attaccante dei lariani in una storia Instagram pubblicando lo screenshot di un commento sotto a un suo post. L’utente social, oltre ad aver fatto insulti omofobi, ha anche augurato al calciatore 26enne che i suoi figli muoiano di cancro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata