Un punto a testa nello scontro tra isolani e lariani

Cagliari e Como hanno pareggiato 1-1 nella gara valida per la seconda giornata di campionato di Seie A, disputata all’Unipol Domus di Cagliari. Padroni di casa in vantaggio con Piccoli al 44′ con un colpo di testa, pareggio di Cutrone al 54′ mettendo in rete da due passi con il piatto destro. Primo tempo molto equilibrato sbloccato dalla rete del Cagliari che nella ripresa fatica a contenere all’inizio la maggiore intraprendenza dei comaschi che trovano dopo pochi minuti la rete del pareggio. Il Cagliari fatica a reagire, ha due chance che riportarsi in vantaggio ma nel finale rischia la maggiore dinamicità del Como che sfiora il gol vittoria con Cerri. Secondo pareggio per i sardi (dopo quello con casalingo la Roma) che salgono a due punti mentre ii lombardi, reduci dal ko con la Juventus, conquistano il loro primo punto in campionato.

