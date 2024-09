I bianconeri agganciano Torino e Inter in cima alla classifica

La Juventus di Thiago Motta non va oltre lo 0-0 allo Stadium con la Roma e perde l’occasoine di andare sola in vetta alla classifica di Serie A. Agganciate a 7 punti Inter e Torino. La squadra di De Rossi, invece, trova il secondo punto in questo campionato in tre gare. Da segnalare l’esordio dei tre nuovi super acquisti bianconeri: Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez.

