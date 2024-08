Il difensore francese arriva dal Marsiglia

(LaPresse) E’ atterrato venerdì mattina a Roma Fiumicino il nuovo acquisto della Lazio, Samuel Gigot. In arrivo dal Marsiglia, il difensore francese svolgerà ora le visite mediche di rito prima di firmare con la squadra di Lotito. Gigot, con in braccio il figlio, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

