Anche la seconda competizione europea prevede una formula rivista con girone unico a 36 squadre e 8 giornate

Sorteggiate a Montecarlo le partite della prima fase dell’Europa League 2024/25 che, così come la nuova Champions League, prevede una formula rivista con un girone unico a 36 squadre e otto giornate (quattro in casa e quattro in trasferta) per ogni partecipante, ognuna con avversarie diverse. La prima giornata andrà in scena il 25 e 26 settembre, la giornata il 3 ottobre, la terza il 24 ottobre, poi 7 novembre, 28 novembre, 12 dicembre, 23 gennaio 2025 e l’ultima il 30 gennaio. La finale è in programma allo stadio San Mames di Bilbao il prossimo 21 maggio. Le partecipanti italiane alla competizione sono la Roma e la Lazio: ecco le loro avversarie.

Roma con Eintracht e Tottenham

Eintracht Francoforte in casa, Tottenham in trasferta. Queste le due big sorteggiate nell’urna della Roma nel cammino dei giallorossi nella fase a girone di Europa League. Poi, il Braga in casa, l’AZ Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, Union Saint Gilloise in trasferta, Athletic Bilbao all’Olimpico per conclude in casa dell’Elfsborg.

Lazio con Porto e Ajax

Per la Lazio c’è il Porto in casa e l’Ajax in trasferta. Queste le big che sono state accoppiate ai biancocelesti di Baroni nella prima fase campionato della nuova Europa League. I capitolini dovranno affrontare anche Real Sociedad all’Olimpico, Braga in trasferta, Ludogorets in casa, Dinamo Kiev in trasferta, Nizza in casa e Twente in trasferta. Evitato lo scontro diretto contro il Besiktas dell’ex capitano Ciro Immobile.

