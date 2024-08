Anche la terza coppa europea prevede un girone unico con 36 squadre nella prima fase

Sorteggiate a Montecarlo le partite della prima fase della nuova Conference League. Così come Champions League ed Europa League, anche la terza coppa europea prevede dal 2024/25 un girone unico a 36 squadre, ma le partite che ogni squadra affronterà non saranno otto ma solo sei (tre in casa e tre in trasferta). Si comincia il 3 ottobre, la finalissima si giocherà il 28 ottobre al Wroclaw Stadium di Breslavia in Polonia. L’unica italiana in Conference League è la Fiorentina, che si è qualificata superando l’Akademia Puskas nei playoff preliminari.

Chi sono gli avversari della Fiorentina

Lask Linz in casa, Apoel Nicosia e i portoghesi del Vitoria Sc in trasferta, i gallesi del The New Saints al Franchi, San Gallo fuori e Pafos in casa. Sono queste le avversarie che attendono nella league phase la Fiorentina.

