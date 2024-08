Decisiva la parata di De Gea su Szolnoki. L'allenatore Palladino: "La squadra ha lottato con il cuore"

Tanta sofferenza, ma la Fiorentina supera il playoff di Conference League. Nel match di ritorno, la formazione viola batte ai calci di rigore in trasferta il Puskas e passa al turno successivo. L’andata al ‘Franchi’ si era chiusa sul 3-3. Alla Pancho Arena i regolamentari si chiudono sull’1-1. Vantaggio dei viola siglato da Kean al 59′, nel recupero replica dei padroni di casa con il rigore di Nagy (97′). Fiorentina in dieci per l’espulsione di Ranieri al 94′. La gara si trascina ai supplementari e la formazione toscana resta in nove per il secondo giallo rimediato da Comuzzo. Il risultato non cambia e ai rigori è decisivo De Gea che para il tiro di Szolnoki. Impeccabili i viola, con Biraghi che realizza il centro decisivo.

Palladino: “Primo tempo male poi squadra ha lottato con cuore”

“Era per noi fondamentale passare questo turno. Voglio ringraziare i ragazzi perché oggi hanno lottato con il cuore, con un grande coraggio e grande sacrificio”. Lo ha detto Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria ai rigori contro il Puskas nel ritorno del playoff di Conference League.

“Mi dispiace perché abbiamo regalato il primo tempo, abbiamo fatto male tecnicamente, la responsabilità è mia. Aiuterò ogni singolo ragazzo a crescere insieme”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

“Poi nel secondo tempo siamo stati bravi, siamo entrati in campo con un’altra mentalità e uno spirito diverso. La squadra mi è piaciuta.Poi ci sono stati gli episodi delle espulsioni, si è fatto tutto più difficile ma è venuto fuori il grande cuore di questo gruppo. Siamo felici, adesso dobbiamo già pensare al campionato”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata