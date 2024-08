Altissimo l'entusiasmo tra i tifosi della Dea

È pieno in ogni ordine di posti piazzale degli Alpini a Bergamo, dove la città ha allestito un maxischermo per permettere ai tifosi dell’Atalanta di seguire il match di Supercoppa Europea tra i nerazzurri e il Real Madrid. Altissimo l’entusiasmo tra i tifosi della Dea per un match che entrerà nella storia della squadra bergamasca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata