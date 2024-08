La Dea per la storia contro i Galacticos nel debutto in 'Blanco' di Mbappé

A Varsavia si assegna il primo trofeo della stagione calcistica, la Supercoppa Europea. Si affrontano il Real Madrid, vincitore della Champions League, e l’Atalanta, che ha conquistato l’Europa League. Ecco tutti gli aggiornamenti sul match IN DIRETTA

68esimo minuto: Real Madrid-Atalanta 2-0, gol Mbappé

Il gol sblocca il Real, che ottiene altre occasioni nei minuti successivi, tutte sventate fino al 68esimo, quando Kylian Mbappé sigla il suo primo gol con i Blancos al debutto con un destro dal centro dell’area che batte Musso.

59esimo minuto: Real Madrid-Atalanta 1-0, gol Valverde

Il Real Madrid passa in vantaggio al 59esimo minuto con un facile tap-in a porta vuota di Valverde dopo un’azione personale in area di Vinicius.

Fine primo tempo sullo 0-0

Il primo tempo si è concluso sullo 0-0. Partita vivace con occasioni da entrambe le parti e due traverse, prima per l’Atalanta su cross di de Roon, e poi per il Real con Rodrygo.

Le formazioni

La Dea di Gasperini se la gioca senza Scamacca, Zaniolo e Koopmeiners. Pasalic sulla trequarti agirà alle spalle di De Ketelaere e di Lookman. Il neo acquisto Retegui invece partirà dalla panchina. Nessun dubbio per Carlo Ancelotti che schiera il 4-3-3 con Mbappé, alla sua “prima” con la maglia del Real, punto di riferimento offensivo con Rodrygo e Vinicius sugli esterni. Assente Camavinga per infortunio.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

A disp.: Lunin, Gonzalez, Modric, Arda Guler, Endrick, Vazquez, Vallejo, Camavinga, Ceballos, Garcia, Brahim, Ramon.

All.: Ancelotti.

Atalanta (4-3-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Godfrey, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Retegui, Comi, Tornaghi, Manzoni, Vavassori.

All.: Gasperini.

Gasperini: “Vogliamo provarci”

“Effettivamente questa data ha costretto tanti nostri tifosi a rinunciare alle vacanze e alla spiaggia, sicuramente è una partita storica per noi, per l’Atalanta”. Così a Sky Sport Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a pochi minuti dalla sfida di Supercoppa europea contro il Real Madrid. “Vogliamo non con presunzione, ma giocarci la nostra partita. Vogliamo regalare una prestazione di valore”, ha aggiunto.

